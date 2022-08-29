Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на севере Карелии

Жесткая авария произошла в Лоухском районе.
В минувший понедельник, 29 августа, в 10.00 на 1047 км федеральной трассы «Кола» 27-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина перевернулась.
В результате ДТП водитель травмирован.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось, пьяного водителя достали из перевернувшегося УАЗика в поселке Карелии.
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