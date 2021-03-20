Автомобиль вылетел с дороги и чуть не снес столб в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 21 марта на Древлянском кольце.
В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" разместили видео аварии, которая произошла сегодня, 21 марта, в 6.05. Автомобиль, двигаясь по Древлянскому кольцу по направлению от Кукковки к Лесному проспекту, стал вилять и вылетел с дороги на газон, чуть не врезавшись в опору уличного освещения.
Судя по видео, в ДТП никто не пострадал. Водитель и его пассажир сразу вышли из машины.
Происшествие запечатлели камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо".
Ранее сообщалось, лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии.
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