Автомобили раскидало по дороге после жесткого столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием нарушителей, вылетевших на красный свет, произошло на пересечении улиц Красноармейская и Горького.

Легковой автомобиль и кроссовер столкнулись в минувший четверг, 6 октября, в 13.43 на пересечении улиц Красноармейская и Горького. Об этом пишет «ДТП ПТЗ».

Автомобили двигались по улице Красноармейская во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Машины столкнулись, когда один участник аварии совершал левый поворот на улицу Красноармейская, а кроссовер двигался в прямом направлении.

Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

От удара «легковушку» развернуло, а кроссовер чуть не вылетел на тротуар. Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».

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