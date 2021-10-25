Бахус не дал доехать троим гостям Карелии до пункта назначения

Транспортные полицейские Карелии сняли с поездов дальнего следования пассажиров, употребивших зелье Бахуса.

В Кеми сотрудникам транспортной полиции поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург» требуется наряд. На поведение 49-летнего жителя Псковской области, который после употребления зелья Бахуса появился в вагоне, стали поступать жалобы от пассажиров и проводника, рассказали в транспортной полиции Петрозаводска.

Аналогичное правонарушение пресечено на станции Петрозаводск в поезде сообщением «Москва – Мурманск», где 44-летний житель Краснодарского края нарушал общественный порядок в пути следования.

Еще один 59-летний пассажир был снят в Сегеже с поезда «Мурманск – Санкт-Петербург». Житель Могилевской области выражался нецензурной бранью в адрес поездной бригады и своих попутчиков.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Им грозит арест в 15 суток.

Вместе с тем, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Ярославской областей, а также Карелии.

Ранее помощь полицейских понадобилась бригадам поездов дальнего следования на станциях Петрозаводск и Кемь.