Банду наркосбытчиков будут судить в Петрозаводске

Представили ОПГ размещали наркотические средства на территории республики по тайникам -"закладкам".
Прокуратура Карелии направила в суд уголовное дело в отношении 23 участников организованного преступного сообщества.
Установлено, что в 2014 году было создано ОПС, занимавшееся распространением наркотиков через сеть интернет на территории более чем 30 субъектов Российской Федерации. В Карелии банда стала орудовать с 2015 года.
Обвиняемые размещали наркотические средства на территории республики по тайникам - "закладкам".
Расследование уголовного дела в отношении руководителей преступного сообщества продолжается.
Ранее в Петрозаводске участники ОПГ, связанной с наркотиками, получили от 4,5 до 12 лет колонии.
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