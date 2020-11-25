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Банду наркосбытчиков будут судить в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:45, 26 Ноября 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Представили ОПГ размещали наркотические средства на территории республики по тайникам -"закладкам".

Прокуратура Карелии направила в суд уголовное дело в отношении 23 участников организованного преступного сообщества.

Установлено, что в 2014 году было создано ОПС, занимавшееся распространением наркотиков через сеть интернет на территории более чем 30 субъектов Российской Федерации. В Карелии банда стала орудовать с 2015 года.

Обвиняемые размещали наркотические средства на территории республики по тайникам - "закладкам".

Расследование уголовного дела в отношении руководителей преступного сообщества продолжается.

Ранее в Петрозаводске участники ОПГ, связанной с наркотиками, получили от 4,5 до 12 лет колонии.

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