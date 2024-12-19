Бастрыкин поручил проверить информацию о «халупе», выданной бойцу СВО в Карелии

Ранее информация об этом появилась в СМИ и соцсетях.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав участника СВО Руслана Гусева, которому выдали ветхий дом в деревне Вилга. Информацию опубликовали в телеграм-канале Следкома России.

Руслан Гусев вернулся домой в Карелию после тяжелого ранения. Ему предложили по льготной очереди дом с разбитой верандой, протекающей крышей, сломанной крышей, разваленными крыльцом и проваленными полами.

При этом у мужчины в 2005 году сгорело единственное жилье. Сейчас он вынужден снимать себе и своей с семье жилье в Педасельге.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелии Евгению Николаевичу Швецу доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в Следкоме России.

Ранее сообщали, что чиновники потеряли документы, мужчина оказался в общей очереди 361 номером, а в льготной — 49-м. Администрация предложила Руслану подождать до 2025 года и самому сделать косметический ремонт полученной халупе, где нет ни воды, ни света. А на это нужно четыре миллиона рублей. Таких денег у Руслана нет.