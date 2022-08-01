Бесстрашная крыса в Петрозаводске пугает кошек и людей (ВИДЕО)

На Древлянке серый грызун игнорирует кошек и людей, чувствуя себя хозяином ситуации.

В паблике «Сплетни Петрозаводска» появилось видео крысы, игнорирующей опасность в виде кошки и бегающей буквально под ногами у людей.

«Переулок Попова. Страшновато как-то. Ничего не боится», — прокомментировала видео его автор.

В комментариях читатели предлагают самостоятельно решить проблему с помощью купленной в магазине отравы, не дожидаясь помощи ответственных за это городских служб.

Ранее житель Петрозаводска снял видео про наглую крыску, которая не боится людей.