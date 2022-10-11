Бесстрашная лиса гуляет по райцентру в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Лесная гостья заглядывает в дома жителей Лахденпохьи.

Жители Лахденпохьи наблюдали, как бесстрашная лиса пыталась зайти в гости в дом на улице Ленина.

«Смелая гостья в Лахденпохья на улице Ленина», - Елена Алипова, опубликовавшая фото и видео у себя на странице в соцсети.

Ранее сообщалось, лиса прогулялась по сугробам в дачном поселке в Карелии.