Бесстрашная лиса гуляет по райцентру в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Лесная гостья заглядывает в дома жителей Лахденпохьи.
Жители Лахденпохьи наблюдали, как бесстрашная лиса пыталась зайти в гости в дом на улице Ленина.
«Смелая гостья в Лахденпохья на улице Ленина», - Елена Алипова, опубликовавшая фото и видео у себя на странице в соцсети.
Ранее сообщалось, лиса прогулялась по сугробам в дачном поселке в Карелии.
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