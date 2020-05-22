Библиотеки Петрозаводска опубликовали новый график работы

Посетителей в библиотеках столицы Карелии начнут принимать с 26 мая по специальному графику, разработанному в связи с эпидситуацией по коронавирусу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обслуживание читателей будет проводиться с соблюдением санитарных норм и рекомендаций. Посетители должны приходить в масках.

Обновленный график:

- Городская библиотека им. Д. Я. Гусарова и городская детская библиотека им. В. М. Данилова – с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу и воскресенье – с 11.00 до 18.00, выходной день – суббота;

- Библиотеки №3,4,7,8,11,15 в будние дни будут работать с 11.00 до 18.00, в воскресенье – с 11.00 до 17.00. Выходные дни –пятница, суббота.



Напомним, с 26 по 29 мая библиотечная сеть обеспечит только прием литературы. Пени за просроченное пользование книгами с читателей взиматься не будут.

С 1 июня посетителям начнут выдавать издания по предварительной записи. Заказ книг возможен по телефону, через личный кабинет электронного каталога, в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте", а также при личном посещении в период сдачи литературы (с 26 по 29 мая).

Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, 26) в связи с проверкой фонда возобновит работу только на прием книг.