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Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

Новости. Общество
14:50, 13 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Управляющий холдинга "Лотос" Леонид Белуга обратился к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой открыть ярмарку с участием продавцов из других регионов.

Обращение бизнесмена опубликовано на сайте ТРК "Лотос-Плаза".

Как пишет Леонид Белуга, он полностью разделяет озабоченность главы Карелии о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях торговли, особенно при проведении ярмарки. Бизнесмен сообщает, что по распоряжению руководителя региона сельскохозяйственная ярмарка у "Лотос-Плазы" закрыта.

"Нами проведены дополнительные мероприятия по устранению нарушений и соблюдению требований противоэпидемиологической безопасности, санитарно-эпидемиологических правил. Усилены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в обращении.

Бизнесмен просит возобновить работу ярмарки, поддержав, как местных производителей, так и производителей их других регионов, которые традиционно участвуют в осенних ярках в Петрозаводске и пользуются популярностью у покупателей.

"В целях недопущения рисков репутационных потерь, прошу вас разрешить возобновить работу ярмарки и учитывая пожелания граждан, допустить участников из других регионов, сохранив ассортимент продукции разных производителей", - пишет Леонид Белуга.

Как сообщили "Столице на Онего" в правительстве Карелии, данное обращение было сегодня передано руководству республики и города. На территорию у торгового центра, где расположились торговые ряды ярмарки, 13 октября выезжали премьер-министр правительства региона Александр Чепик и глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Они убедились, что ярмарка не работает. Чепик пообещал представителям холдинга "Лотос", что рассмотрит обращение.


© ИА Республика

Напомним, что в этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-10-13 16:44:24
Нам сказали, что мы свободные,
Нам сказали, что мы не рабы,
Что трусы кружевные, модные,
Это символ нашей борьбы!

Обманули, трусов не дадено!
Все коленки истерты в кровь,
Два последних бакса украдено,
Как же верить теперь в любовь?...
кир
2020-10-13 16:30:41
Защитникам полудиких правила не нужны.
zanoza
2020-10-13 16:27:02
Ребята, давайте жить дружно, хватит друг-другу палки в колёса вставлять :)
Zim
2020-10-13 15:49:33
А на фестиваль, в филармонию глава заглянуть не хочет? Или там маски, для всех не обязательны?
А в кинотеатрах, в темноте, тоже все в масках сидят?
Клим
2020-10-13 15:46:40
Купит кого надо и не на ярмарке .
протестанутый
2020-10-13 15:12:14
И белугу на место поставит. Ибо мы здесь власть.
Ded
2020-10-13 17:11:39
Протестанутый, Вы – действительно власть. Но все же будьте осмотрительнее, потому что это временно. Скоро вернутся санитары и доходчиво вам разъяснят, что единственная легитимная власть, данная великими и святыми Галоперидолом и Аминазином, это заведующий психиатрическим отделением, а также его верные ученики – средний и младший медперсонал.
Так что придется на время уйти в подполье – Вам и другим членам правительства из Вашей палаты. Главное, чтобы при обыске у Вас не отобрали ключ от ординаторской, потому что тогда будет негде писать комментарии в Интернете, о том, что «вы здесь власть» придется кричать в форточку клиники – как-то несолидно будет… ?
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