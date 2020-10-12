Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

Управляющий холдинга "Лотос" Леонид Белуга обратился к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой открыть ярмарку с участием продавцов из других регионов.

Обращение бизнесмена опубликовано на сайте ТРК "Лотос-Плаза".

Как пишет Леонид Белуга, он полностью разделяет озабоченность главы Карелии о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях торговли, особенно при проведении ярмарки. Бизнесмен сообщает, что по распоряжению руководителя региона сельскохозяйственная ярмарка у "Лотос-Плазы" закрыта.

"Нами проведены дополнительные мероприятия по устранению нарушений и соблюдению требований противоэпидемиологической безопасности, санитарно-эпидемиологических правил. Усилены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в обращении.

Бизнесмен просит возобновить работу ярмарки, поддержав, как местных производителей, так и производителей их других регионов, которые традиционно участвуют в осенних ярках в Петрозаводске и пользуются популярностью у покупателей.

"В целях недопущения рисков репутационных потерь, прошу вас разрешить возобновить работу ярмарки и учитывая пожелания граждан, допустить участников из других регионов, сохранив ассортимент продукции разных производителей", - пишет Леонид Белуга.

Как сообщили "Столице на Онего" в правительстве Карелии, данное обращение было сегодня передано руководству республики и города. На территорию у торгового центра, где расположились торговые ряды ярмарки, 13 октября выезжали премьер-министр правительства региона Александр Чепик и глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Они убедились, что ярмарка не работает. Чепик пообещал представителям холдинга "Лотос", что рассмотрит обращение.



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Напомним, что в этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.