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Глава Карелии дал поручения, которые необходимо выполнить для возобновления работы сельхозярмарки

Новости. Общество
17:22, 11 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Не зная о том, что сельскохозяйственная ярмарка самовольно сегодня распахнула двери для покупателей, Артур Парфенчиков вместе с Ириной Мирошник составили список поручений, который необходимо выполнить для возобновления работы ярмарки.

На своей странице в соцсети глва Карелии опубликовал обращениеот своего имени и от главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

"Уважаемые жители и гости Петрозаводска! - написал Парфенчиков. - В связи с выявленными грубейшими нарушениями противоэпидимиологических правил и отсутствием работы по привлечению местных производителей к участию, работа сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске приостановлена.

Однако понимая важность и значимость ее для жителей и гостей города, администрация Петрозаводского городского округа и Правительство Республики Карелии объединили усилия для скорейшего устранения всех нарушений и возобновления работы ярмарки. В настоящий момент даны следующие поручения:

1)Провести работу с карельскими сельхозпредприятиями, предприятиями пищевой промышленности, фермерами, владельцами КФХ на предмет их участия в ярмарке и составить реестр уведомлений. Считаем, что надлежащая работа с местными производителями проведена не была.

2)Исключить участие представителей других субъектов РФ. Формат ярмарки в период ограничений допускает реализацию только товаров местных производителей. Кроме продовольственных товаров возможна продажа изделий народных промыслов, но только местного производства.

3)Исключить посредничество каких-либо коммерческих предприятий в организации ярмарки и предоставлении площадей. Для местных производителей создать максимально комфортные условия, определив место (места) проведения ярмарки.

4)Обеспечить необходимую дистанцию между торговыми местами и точками. Использовать для организации торговли имеющиеся стационарные павильоны, приобретённые для уличной торговли.

5)Определить порядок контроля за соблюдением противоэпидимиологических правил в ходе торговли.

6) В рамках достигнутых соглашений привлечь к контролю надзорные органы - Роспотребнадзор, МВД, в том числе по прекращению работы несанкционированной ярмарки.

7) Обеспечить возобновление работы ярмарки не позднее 17 октября.

Ранее корреспондент "Столицы на Онего" сообщал, что на ярмарочной площади у ТРК "Лотос Плаза" вовсю идет торговля. Торговцы вооружились масками и перчатками, обтянули палатки пленкой, развесили предупреждающие объявления, что без средств защиты никого обслуживать не будут, и без разрешения возобновили работу сельскохозяйственной ярмарки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-11 17:30:36
Губер : Ни за что не отвечаю, поручаю ,поручаю. Поручаю поручаю ..а в Москву не возвращают. )))
Гость
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