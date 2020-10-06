Бизнесмен в Карелии украл электроэнергии на 10 млн рублей

В Карелии энергетики в течение двух лет судились с пойманным на воровстве электроэнергии предпринимателем.

Как рассказали в пресс-службе Карельского филиала "Россети Северо-Запад", при проверке приборов учета электроэнергии у индивидуального предпринимателя в Кондопожском районе выявили факт несанкционированного вмешательства в работу измерительного комплекса. Энергетики составили акт о безучетном потреблении 2,6 миллиона кВт*ч и взяли бизнесмена на контроль.

Предприниматель не отказался от "бесплатной" электроэнергии. При тех же объемах производства потребление электроэнергии не увеличилось, а потери в электросетях остались на прежнем уровне.

Сотрудники электросетевой компании провели повторную проверку, но уже с привлечением УФСБ России по Карелии. Выяснялось, что пломбы на счетчике повреждены. Его изъяли и отправили на экспертизу. Предприниматель безучетно потребил 972 тысячи кВт*ч.

В течение двух лет шли судебные разбирательства, проводились экспертизы.

В 2020 году суд вынес решение о взыскании с бизнесмена 10,4 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее житель Карелии накопил полумиллионный долг за электроэнергию.