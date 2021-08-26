Блогер, путешествующий на автомобиле по Карелии, стал жертвой попутчика

Блогер из Ивановской области остался без дорогого фотоаппарата, когда взял попутчика в Пудожском районе.

По сообщению МВД в Карелии, в пудожскую полицию обратился 36-летний житель Ивановской области и сообщил, что у него похитили фотоаппарат стоимостью 32 тысячи рублей.

Мужчина пояснил, что приехал в Карелию на личном автомобиле, вел фото-видеосъёмку для наполнения блога. По пути в Пудож он заехал в один из поселков – там взял попутчика, который попросил подвезти до города. После того, как пассажир был доставлен в пункт назначения, путешественник обнаружил пропажу дорогостоящей техники. Он вспомнил, что местный житель оставил свой номер телефона, позвонил ему и попросил вернуть похищенное. Собеседник уверил гостя республики, что ничего не брал, а также сообщил, что недавно его знакомый нашел на пляже чей-то фотоаппарат, и готов вернуть его владельцу за вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Турист заплатил деньги и, получив технику, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Полицейские установили обстоятельства происшествия и выяснили, что история развивалась не так, как описал 39-летний ранее судимый пудожанин. На самом деле фотоаппарат, по версии следствия, тот похитил из автомобиля, незаметно спрятав его в пакет.

Кроме того, стражи порядка установили причастность хитрого попутчика блогера к еще одному преступлению, совершенному на территории района. По версии следствия, мужчина проник в хозяйственную постройку, расположенную в поселке, и украл бензопилу, принадлежащую 38-летнему местному жителю. Инструмент он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Расследование уголовных дел о кражах продолжается.

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