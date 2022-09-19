Более 120 тысяч жителей Карелии повторно привились от коронавируса

В республике продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции.

По данным министерства здравоохранения Карелии, на 20 сентября с начала вакцинации в республике первым компонентом противоковидной вакцины привилось 294 046 человек, что составляет 60,7% от общего числа проживающих в регионе взрослых и 75,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения).

Двухкомпонентной вакциной для подростков Гам-Ковид-ВАК-М в республике уже привиты 610 детей.

Полностью привиты 284 528 человек, что составляет 58,7% от общего числа взрослых и 73,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации.

Повторно вакцинированы уже 120 347 жителей республики.

В Минздраве напомнили, привиться можно в поликлиниках в часы работы и в мобильном пункте в ТРК «Лотос Плаза» ежедневно с 13:00 до 19:00.

Также прививку можно сделать в здравпункте ПетрГУ (ул. Герцена, 31б) с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00, запись по телефону 76-09-66.

Одновременно можно сделать прививку и от гриппа.

Ранее сообщалось, в республику поступили 48 тысяч специальных насадок на ампулы с противоковидной вакциной для назального способа введения.