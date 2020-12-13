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Более 2 тысяч детей заразились в Карелии коронавирусом

Новости. Общество
09:45, 14 Декабря 2020
фото: © Михаил Солунин/ТАСС
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За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2193 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 13 декабря по статистике в Карелии было 21282 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2175 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 14 декабря, – уже 21606 ковидных больных, из которых 2193 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 18 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 324 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21606 человек. Выздоровели – 13535. Умерли 127 пациентов.

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