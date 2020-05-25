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Более 250 детей пострадали от укусов клещей в Карелии

Новости. Общество
06:40, 26 Мая 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 636 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Среди пострадавших от укусов клещей – 254 ребенка.

Клещи покусали жителей Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска и Костомукши.

Управление не опубликовало информацию о пострадавших от бореллиоза,  моноцитарного эрлихиоза человека и энцефалита. 

Напомним, две недели назад сообщалось, что в Карелии более 50 человек заразились клещевым боррелиозом  – в 26,2%  выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

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