Более 7 тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом детей достигло 7043, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 27 детей в Карелии.
Таким образом, число инфицированных детей достигло 7043 человек.
За сутки выздоровели 29 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6705 детей.
Напомним, в Карелии за сутки выявлено 195 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 197 пациентов.
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