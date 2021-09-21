Более 7 тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом детей достигло 7043, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 27 детей в Карелии.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 7043 человек.

За сутки выздоровели 29 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6705 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 195 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 197 пациентов.