Более 800 человек в Карелии пострадали от укусов клещей

В республике растёт число жителей, обратившихся за медицинской помощью по поводу присасывания клеща, сообщили в Минздраве Карелии.

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 824 человека, из них 315 детей.

Клещи покусали жителей Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска и Костомукши.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 5023 человека, в том числе 1219 детей.

Для введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита следует обращаться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, 12 мая сообщалось, что в 26,2% (из 203) выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,4% – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Сейчас информацию о количестве заразившихся энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями ведомства не дают.

Ранее ученый рассказал, что у клещей в Карелии выявлен китайский вирус.