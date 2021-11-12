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Более 800 кубометров мусора вывезено со свалок на общественных территориях Петрозаводска

Новости. Общество
15:30, 19 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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С несанкционированных свалок на общественных территориях Петрозаводска вывезли более 800 кубометров мусора, сообщили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

В Петрозаводске ликвидируют несанкционированные свалки на общественных территориях, сообщают в мэрии. На данный момент компания «ПКФ Втормет» вывезла 750 кубометров отходов. Подрядчик расчистил места незаконного складирования мусора на улицах Зелёной у дома № 2А, Архипова у дома № 16, Чапаева дома № 5, возле гаражно-строительных кооперативов на Балтийской улице у домов № 59 и № 14 и в парке Сулажгорский Питомник.

Компания «КарелСтройУправление» ликвидировала свалки на Первомайском проспекте у дома № 69, на улице Гоголя у дома № 40, а также в парке Радиозавода. Сейчас работы ведутся в районе Бараний Берег. В ближайшее время три незаконные свалки уберут в Соломенном, ещё одну на Лососинском шоссе, несколько на Перевалке, Птицефабрике и в Сайнаволоке. Всего подрядчику предстоит вывезти 500 кубометров мусора, заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, на севере Карелии по запросу прокуратуры ликвидировали свалки.

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