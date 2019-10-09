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Новости. Общество
11:26, 09 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

"Бригад катастрофически не хватает"

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Работники скорой помощи в Петрозаводске заявили, что их бригады не успевают вовремя выезжать на вызовы к пациентам.

Источник в петрозаводской БСМП сообщил "Столице на Онего" об увеличении количества вызовов от пациентов. В скорой помощи ситуацию связывают с ростом заболеваемости ОРВИ и в целом с осенним периодом, когда люди возвращаются из отпусков.

Врачи "скорой" сообщают, что не успевают вовремя реагировать на все поступающие вызовы. 

"Например, за вчерашний вечер была куча задержек вызовов по скорой помощи: 30-40 минут. Позавчера в день вообще ситуация была, говорят, очень такая тяжелая. Потому что вызова по "скорой" "висели". Одномоментно по несколько вызовов по "скорой" "висело". Не было, кому их дать. ", - сообщил сотрудник БСМП.

Медработник указал на то, что сейчас можно привлекать к ответственности любого диспетчера за несвоевременную передачу вызова врачам, поскольку бригад не хватает. Ранее администрацией больницы был наказан фельдшер, который якобы не отправил бригаду на вызов к пациенту.

"Бригад катастрофически не хватает, конечно. Не диспетчер же сам поскачет на стуле вызова вот эти обслуживать", - так описал ситуацию на городской скорой помощи сотрудник БСМП. По информации источника, подобная напряженная ситуация для городской скорой помощи не новая.

Часть сотрудников скорой помощи Петрозаводска участвует в "итальянской забастовке". Они добиваются улучшения условий труда и повышения зарплаты. Действия протестующих привели к конфликту с администрацией больницы.

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Комментарии

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кир
2019-10-09 11:30:52
Они и раньше не хотели ехать на вызов и советы давали по телефону.
Гость
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