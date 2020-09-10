Булыжник, символизирующий атомное ядро, появился на территории завода в Петрозаводске (ФОТО)

На предприятии "Петрозаводскмаш" открыли памятный знак в честь 60-летия производства.

Основанием памятного знака стал большой камень, найденный в 2012 году во время строительных работ на территории завода.

"В обрамлении металлических опор, он напоминает атомное ядро с орбиталями", - сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

"Памятный знак, который мы открываем сегодня, символизирует переход Петрозаводскмаша к изготовлению оборудования для атомных электростанций. Завод не только сохранился, но и получил новое дыхание, новый импульс в своем развитии… Для Карелии это новые рабочие места, хорошие зарплаты, поступления в бюджет. И просто гордость за город, республику, за страну", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что кадровый голод одолевает "Петрозаводскмаш".