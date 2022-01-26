«Было очень страшно»: в Петрозаводске неизвестные едва не покалечили девушку (ФОТО)

На Перевалке с балкона одного из общежитий неизвестные сбросили тяжелый предмет на идущих внизу людей — чудом никто не пострадал.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Петрозаводска, рассказавшая об инциденте, произошедшем возле одного из общежитий города.

По словам горожанки, все случилось возле общего балкона общежития по адресу: улица Зеленая, 4. Она шла домой с работы, когда буквально у ее ног на землю приземлилось 5-литровое ведро, наполненное водой.

«Рядом раздался страшный грохот. Вообще, было очень страшно. Еще какой-то метр в сторону, и меня могло убить или покалечить этим ведром», — рассказывала петрозаводчанка.

Она так растерялась, что не догадалась сразу сфотографировать ведро на земле. На балконах, по ее словам, никого не было. Неизвестные, сбросив вниз тяжелый предмет, бежали.

«Самое ужасное, что этот тротуар проходит прямо под балконами, и я каждый день именно там хожу на работу. С другой стороны — проезжая часть, утром постоянно едут машины, с тротуара не уйти. Множество людей с маленькими детьми ходят там в расположенный рядом детский сад. Страшно подумать, что может произойти, если подобное повторится», — объяснила жительница Петрозаводска.

Напомним, ранее прохожий в Петрозаводске чудом увернулся от сошедшей с крыши снежной массы.