890x80
Реклама
В Карелии сносят руины домов и промышленных объектов под реализацию инвестпроектов и строительство жилья 1
26.01.2022 14:33
В Петрозаводске на месте трех снесенных домов появится высотка для переселенцев (ФОТО) 4
26.01.2022 14:13
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 4
Новое
Сегодня 09:00

«Было очень страшно»: в Петрозаводске неизвестные едва не покалечили девушку (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 27 Января 2022
фото: «Столица на Онего»

Новости партнеров

На Перевалке с балкона одного из общежитий неизвестные сбросили тяжелый предмет на идущих внизу людей — чудом никто не пострадал.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Петрозаводска, рассказавшая об инциденте, произошедшем возле одного из общежитий города.

По словам горожанки, все случилось возле общего балкона общежития по адресу: улица Зеленая, 4. Она шла домой с работы, когда буквально у ее ног на землю приземлилось 5-литровое ведро, наполненное водой.

«Рядом раздался страшный грохот. Вообще, было очень страшно. Еще какой-то метр в сторону, и меня могло убить или покалечить этим ведром», — рассказывала петрозаводчанка.

Она так растерялась, что не догадалась сразу сфотографировать ведро на земле. На балконах, по ее словам, никого не было. Неизвестные, сбросив вниз тяжелый предмет, бежали.

«Самое ужасное, что этот тротуар проходит прямо под балконами, и я каждый день именно там хожу на работу. С другой стороны — проезжая часть, утром постоянно едут машины, с тротуара не уйти. Множество людей с маленькими детьми ходят там в расположенный рядом детский сад. Страшно подумать, что может произойти, если подобное повторится», — объяснила жительница Петрозаводска.

Напомним, ранее прохожий в Петрозаводске чудом увернулся от сошедшей с крыши снежной массы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
норкимо
2022-01-27 09:46:29
алкоголь и соль не доведут до добра
Dima
2022-01-27 08:49:08
Проверка показала, что собак подкидывают страны НАТО, а люди, которых кусали собаки, оказались иностранными агентами, специально раскачивающих лодку. В ближайшее время М. Захарова выступит с соответствующим заявлением. Собаки вместе с агентами будут высланы за пределы РФ. Один из северокавказских лидеров заявил, что он в натуре готов уничтожить всех этих шакалов. Президент Белоруссии заявил, что собаки не пройдут и что он готов выслать белорусский омон для успокоения жителей Беломорска. В ближайшее время пройдут совместные учения по отлову бродячих собак.
Generalus87
2022-01-27 09:09:14
Dima, Остапа понесло
Змейка
2022-01-27 08:47:16
А чего " мы " хотели? Образование на нуле, в общежитиях ,небось, нелегалы живут, они вообще с одной извилиной!?
Вчера показали одного из тех,кто ограбил жену Градского, нелегальный таджик, жил без регистрации, и это в самом центре страны,превратившейся почти в помойку из за такой "миграции"....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 4
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о становлении своего бизнеса от магазинчика в жилом доме до крупного холдинга «Лотос».
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 42
24.01.2022 19:25
Во всем виноваты Австралия с Китаем 17
24.01.2022 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
24.01.2022 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»