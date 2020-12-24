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Бывший главный реставратор музея "Кижи" отказался от премии из-за недоделок на Преображенке

Новости. Общество
15:40, 25 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Реставратор Николай Попов не будет получать республиканскую премию в области культуры, искусства и литературы за 2020 год.

Напомним глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Среди трех лауреатов – бывший главный реставратор музея "Кижи" Николай Попов. Он был награжден за личный вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста.

Как стало известно "Столице на Онего", реставратор отказался от получения республиканской премии. Это подтвердил нашему изданию сам лауреат.

"Я отказался от всех наград еще в апреле этого года. Отправил официальное заявление на имя руководства музея "Кижи". Отказался потому, что считаю, что объект – церковь Преображения – не доделан. А делить шкуру неубитого медведя, по моему мнению, непорядочно ", – сказал Николай Попов, работавший в музее до 2013 года.

По словам Попова, в 2018-2019 годах при реставрации памятника ЮНЕСКО был допущен брак.

"Это не реставрация, а чистый новодел. Входное большое крыльцо, которое выходит на озеро, где подходят корабли, абсолютно новое. Там ни одного старого кусочка не оставлено. Сколько бы не пытался узнать, почему так сделали, никто толком не объяснил. Дверь входная распашная старинная была нормальной. Но ее сняли и поставили абсолютно новую", – отметил бывший главный реставратор музея.

Вопросы у Николая Леонидовича возникли и по системе пожаротушения. По его мнению, заявления о том, что погост в музее "Кижи" лучше всего защищен от пожаров, это лишь разговоры. Система пожаротушения давно устарела.

"С инженерной точки зрения много вопросов по объекту. Инженерного сопровождения реставрации не было, было чисто архитектурное сопровождение. Хотя фото красивые. Коробка стоит. И претензий к подрядчикам у меня нет. У меня претензии к музею, руководившему этим процессом. А комиссия, которая принимала церковь Преображения Господня, вообще мне странной кажется. Откуда она возникла?!" – поделился Николай Попов.

Все свои возражения реставратор донес до музея. И в своем последнем апрельском заявлении, в котором отказался от наград, перечислил основные причины.

"Пока не будет все это переделано, пока не будут устранены недостатки, я никаких наград получать не буду. И меня удивляет, что эту премию мне назначили, хотя все знают, что я отказался от всех наград", – сказал Николай Леонидович.

Напомним, памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.  

В августе 2020 года госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи. Но когда откроют уникальный памятник, до сих пор неизвестно.

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Комментарии

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ЗС
2020-12-25 15:48:15
Николай Попов отказался от премий в апреле, а документы на республиканские премии в области культуры, искусства и литературы за 2020 год подавались до марта
театральный критик
2020-12-25 15:47:16
Не хочет и не надо. Выделываться еще будет . Незаменимых нет. Тоже мне нестор нашелся.
Гость
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