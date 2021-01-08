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Частный гараж чуть не сгорел на севере Карелии, есть пострадавший (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:30, 09 Января 2021
фото: 2 пожарно-спасательный отряд/vk.com/mchskostomuksha
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В результате пожара в гараже в Костомукше пострадал один человек.

В минувшую пятницу, 9 января, в 14:41 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном гараже. Об этом сообщается в паблике второго пожарно-спасательного отряда.

В результате пожара строение получило повреждения. Медицинская помощь сотрудников "скорой" потребовалась одному человеку. 

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске людей спасали из горящего дома по пожарной лестнице.

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Комментарии

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кир
2021-01-09 17:03:13
Частная жизнь в квартире. На улице никакой частной жизни быть не может по определению.
театральный критик
2021-01-09 16:52:16
И что ? С какой целью показываете задницу автомобиля с затертыми номерными знаками ?
Гость
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