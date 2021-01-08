Частный гараж чуть не сгорел на севере Карелии, есть пострадавший (ФОТО)

В результате пожара в гараже в Костомукше пострадал один человек.

В минувшую пятницу, 9 января, в 14:41 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном гараже. Об этом сообщается в паблике второго пожарно-спасательного отряда.

В результате пожара строение получило повреждения. Медицинская помощь сотрудников "скорой" потребовалась одному человеку.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске людей спасали из горящего дома по пожарной лестнице.