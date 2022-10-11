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Пансионат «Северянка» в Петрозаводске предлагает услуги на дому

Новости. Общество
14:42, 30 Октября 2022
фото: © ООО «Гериатрический центр Северянка»

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Частный пансионат «Северянка» в Петрозаводске не только принимает в свои стены пожилых людей и инвалидов, но также оказывает помощь на дому.

Молодая мама троих детей Наталья Ефимова открыла в Петрозаводске частный пансионат для пожилых людей и инвалидов «Северянка». Два филиала — на Дивизионном проезде и на улице Повенецкой — работают в Петрозаводске.

Пансионат «Северянка» не похож на другие, в нем тепло и уютно, как дома. Здесь пенсионеры поют и занимают творчеством, гуляют в парках, сидят на скамеечках и просто разговаривают, вспоминая молодость, отдыхают под лоскутными одеялами, а по вечерам пьют чай с вареньем и смотрят телевизор.

Сотрудники окружают пожилых гостей пансионата заботой и вниманием: моют, стирают, кормят, вместе гуляют, рисуют и танцуют… Тепла души хватает на всех, даже для тех, кто находится за пределами пансионата, но тоже нуждается в помощи сиделки.

Руководитель пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала о патронажной службе.

Мы узнали, как пригласить домой к родному человеку помощницу, какие услуги оказывает сиделка, а также Наталья объяснила, почему опасно оставлять человека с деменцией одного, запертым в квартире.

Подробнее о патронажном обслуживании, как получить помощь сиделки для родного человека на дому, читайте здесь.

Реклама / ИНН1001356763 / ООО «Гериатрический центр Северянка»

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