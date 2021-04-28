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Чепик поручил организовать безукоснительную работу учреждений Карелии между майскими праздниками

Новости. Общество
12:35, 29 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик дал поручение органам исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить бесперебойную работу системы жизнеобеспечения в период между майскими праздниками.

В связи указом президента России об объявлении нерабочих дней между майскими праздниками Александр Чепик поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления оперативно провести мониторинг и выяснить, какие организации и учреждения будут работать с 4 по 7 мая и сколько сотрудников в них будет задействовано. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, главы администраций муниципалитетов должны организовать работу дошкольных образовательных организаций для детей, чьи родители работают с 4 по 7 мая.

Министерству соцзащиты поручено с 4 по 7 мая обеспечить обязательное предоставление социальных услуг всем, кто их получает.

"В период между нерабочими майскими праздниками нам необходимо организовать работу учреждений, обеспечить функционирование всей системы жизнеобеспечения. Вся система должна работать без сбоев", - заявил премьер-министр.

Ранее мэрия Петрозаводска сообщила, как будут работать садики на майских праздниках.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-29 14:02:55
Чепик полезный. Про него можно комменты писать
кир
2021-04-29 14:25:16
театральный критик, согласен. Может руководить. А Изя не может и страдает.
Изя
2021-04-29 14:33:11
горбуха в тему такая , молодец. бродяга ))
Изя
2021-04-29 14:32:13
Изя не страдает , а после обеда засыпает )))
Изя
2021-04-29 14:17:03
театральный критик,давно ли стал ?)))
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