Чертову дюжину пьяных водителей остановили автоинспекторы в Петрозаводске за выходные

ГИБДД карельской столицы привело статистику за минувшие субботу и воскресенье.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 13 нетрезвых водителей, один из них сел пьяным за руль повторно.

Нарушителям теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет. За повторное управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, в Карелии за минувшие выходные были остановлены 22 пьяных водителя.