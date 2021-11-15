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Чертову дюжину пьяных водителей остановили автоинспекторы в Петрозаводске за выходные

Новости. Общество
18:20, 27 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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ГИБДД карельской столицы привело статистику за минувшие субботу и воскресенье.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 13 нетрезвых водителей, один из них сел пьяным за руль повторно.

Нарушителям теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет. За повторное управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, в Карелии за минувшие выходные были остановлены 22 пьяных водителя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-27 18:35:42
Мало, плохо работают. Не все случаи в отчете показывают, - сказал знающий кот. А деньги берут. Не все, но такие есть. Люди не заявляют - они свою выгоду ищут. :)
Гость
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