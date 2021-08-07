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Четверо детей из Карелии, отравившихся в поезде на юг, выписаны

Новости. Общество
09:38, 10 Августа 2021
фото: © shutterstock.com / Krieng Meemano

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Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис сообщила, что несколько детей из Карелии, заразившихся в поезде на юг, выписаны и отправились в детский лагерь.

Об этом Надежда Дрейзис сообщила в соцсети.

«4 ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь», — говорится в ее сообщении.

Напомним, по данным на понедельник, 9 августа, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

Прежде сообщалось, что в числе заразившихся были 46 детей из Карелии. 

По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-10 10:20:37
Приходится здесь писать . Поскольку едроссы ,трусливо закрыли комментарии в своем посте .
Вот вам образец , незаконного использования административного ресурса , когда власть не скрываясь поддерживает только одну , дурно пахнущую партию . Думаю редакция ,должна рядом разместить , также информацию про другие партии ,которые участвуют в выборах . Иначе это не выборы ..это фикция.
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