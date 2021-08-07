Четверо детей из Карелии, отравившихся в поезде на юг, выписаны

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис сообщила, что несколько детей из Карелии, заразившихся в поезде на юг, выписаны и отправились в детский лагерь.

Об этом Надежда Дрейзис сообщила в соцсети.

«4 ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь», — говорится в ее сообщении.

Напомним, по данным на понедельник, 9 августа, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

Прежде сообщалось, что в числе заразившихся были 46 детей из Карелии.

По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.