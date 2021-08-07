Число детей, снятых с поезда Мурманск–Адлер с отравлением, достигло 91

Дети, отравившиеся в поезде Мурманск – Адлер, продолжают поступать в кубанские больницы.

По данным на 9 августа уже 91 ребенок с признаками пищевого отравления госпитализирован в больницы Кубани. В воскресенье в клиниках находилось 87 детей, из которых 46 из Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.