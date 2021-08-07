Число отравившихся в поезде детей из Карелии вновь выросло: болеют уже 46 человек

Минздрав республики сообщил, что число детей из Карелии, госпитализированных в Краснодарском крае после отравления, увеличилось.

Еще трое детей из числа отдыхающих в детском лагере в Краснодарском крае госпитализированы в туапсинскую больницу с симптомами кишечной инфекции. Таким образом, всего к вечеру воскресенья 46 детей из Карелии заболели и получают медицинскую помощь в стационарных условиях. Об этом информирует Минздрав Карелии.

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели этой ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Состояние всех заболевших, в том числе вновь поступивших в больницу, удовлетворительное, заявляет Минздрав Карелии.

Ранее сообщалось, что после госпитализации детей Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».