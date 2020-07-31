Четыре человека скончались в частном пансионате для пожилых людей в Карелии, у двоих был COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о четырех летальных случаях в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где была зарегистрирована вспышка коронавируса.

"Сейчас прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусом в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина". Там из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (у них тесты на ковид отрицательные), у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус.

Два пациента скончались от COVID-19. Причина смерти еще двоих пациентов устанавливается, диагноз «коронавирусная инфекция» у них не был подтвержден", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

Глава Карелии призвал наказать виновных, если выяснится, что в частном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования.

"Нужно выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны", - сказал Парфенчиков.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Охолопков сообщил, что среди работников пансионата также имеются случаи инфицирования COVID-19.