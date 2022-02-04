Число инфицированных коронавирусом детей в Карелии превысило 13 тысяч

За время пандемии 13073 ребенка в республики заразились COVID-19.

На 6 февраля в Карелии зарегистрировано 13073 ребенка, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 200.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 98 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12036 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 988 инфицированных, выздоровели 756 пациентов, умерли 4 человека.