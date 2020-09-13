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Дата оглашения приговора обвиняемому во взятках бывшему замглавы Госкомимущества Карелии вновь перенесена

Новости. Криминал
15:09, 14 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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На 16 сентября перенесена дата оглашения приговора бывшему замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Петрозаводский городской суд во второй раз перенес дату оглашения приговора бывшему чиновнику Госкомимущества республики Сергею Максимову. 

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых намерен огласить приговор Сергею Максимову в среду, 16 сентября. Об этом "Столице на Онего" сообщили в городском суде.

Изначально предполагалось, что Максимов выслушает приговор 24 августа, затем дата оглашения была пернесена на 14 сентября. Однако сегодня в горсуде сообщили о том, что время оглашения приговора перенесено в очередной раз.

"Судья не вышел из совещательной комнаты", - пояснила помощник судьи корреспонденту "Столицы на Онего". 

Как  сообщалось ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков попросил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Сам фигурант дела заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде. Такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

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