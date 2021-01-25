Дебоширка, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, заплатит авиакомпании 200 тысяч

Суд обязал выплатить авиакомпании "Победа" денежную компенсацию мурманчанку, которая покурила в самолете и обматерила полицейских.

Авиакомпания "Победа" через суд добилась возмещения убытков из-за вынужденной посадки самолета в аэропорту Петрозаводска. По решению Первомайского районного суда Мурманска дебоширка, устроившая скандал на борту судна и в аэропорту, должна заплатить "Победе" компенсацию в 212 966 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Напомним, 13 июля 2020 года 35-летняя женщина находилась в салоне самолета, совершавшего авиарейс по маршруту "Мурманск – Москва". Пьяная мурманчанка, во время полета, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала. В результате командиром экипажа была осуществлена внеплановая посадка в аэропорту "Петрозаводск", где женщина для дальнейшего разбирательства была передана сотрудниками полиции.

Находясь в служебном помещении в здании аэропорта, она, недовольная действиями сотрудников полиции по досмотру ее личных вещей и привлечением к административной ответственности, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей. В результате следственные органы Северо-Запада завели в отношении дебоширки уголовное дело, которое также было направлено в суд.