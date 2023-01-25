Дело о загрязнении реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС в Карелии дошло до суда

Арбитражный суд Карелии рассматривает иск Росприроднадзора к заказчику, генподрядчику и проектировщику двух долгостроев – малых Белопорожских ГЭС в Кемском районе.

В Арбитражном суде Карелии началось рассмотрение иска Балтийско-Арктического межрегионального Управления Росприроднадзора. Ответчики: заказчик строительства ГЭС, ООО «Норд Гидро-Белый Порог»; застройщик, «Карелстроймеханизация» («КСМ») и проектировщик — ООО «Научно-технический центр возобновляемых источников энергии» из Санкт-Петербурга. Управление Росприроднадзора просит взыскать с них «солидарно 4 282 046 рублей в качестве возмещение вреда, причиненного реке Кемь в результате аварии на Белопорожской ГЭС.



Первый прорыв части плотины ГЭС-2 произошел 22 марта 2020 года. В результате образовалась промоина примерно 10 метров шириной, и вода затопила саму гидроэлектростанцию, отводящий канал и подтопила башенный кран.



Вечером 24 октября 2020 года на Белопорожской ГЭС-2 снова произошел прорыв. Длина составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины.



Угрозы людям и основной массе оборудования станции стихия не принесла. Но в реку Кемь вылилось несколько сотен литров технического масла.



Подробнее читайте в нашем материале «Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?»