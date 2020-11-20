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Депутаты решают, как победить вандализм в Карелии

Новости. Общество
12:12, 21 Ноября 2020
фото: © Ирина Ларионова/ паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"
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Парламентарии Законодательного собрания республики размышляют, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма.

Комитет по законности и правопорядку республиканского парламента собрался во вторник на свое очередное онлайн-заседание, чтобы обсудить, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма. По словам председателя комитета Александра Федичева, эта тема возникла в повестке дня заседания неслучайно: в мае в поселке Лахколампи Суоярвского района были разбиты несколько мемориальных плит с именами героев Великой Отечественной войны, в июле в Петрозаводске был поврежден новый фонтан на набережной Варкауса, а в ноябре неизвестные отломали часть барельефа у стелы "Город воинской славы". Однако с самого начала обсуждения стало очевидно, что останавливать вандалов и привлекать их к ответственности в республике никто особо не стремится, хотя из карельской казны на деятельность административных комиссий ежегодно выделяются миллионы рублей. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-21 12:25:00
Вандализм не победить уговорами и воплями о ценностях общечеловеческих. Это цивилизационный вопрос, а его решать вы не умеете. Кишка тонка. Большевики умели.
Гость
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