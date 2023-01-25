Дети в Карелии стали чаще болеть COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в Карелии отмечается среди несовершеннолетних до 17 лет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в республике зафиксировали 240 случаев заболевания COVID-19.



По сравнению с прошлой неделей этот показатель вырос на 20%. Рост числа заболевших отмечается в возрастной группе до 17 лет.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что за истекшие семь дней из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 37 классов в 224 школах и 12 групп в семи детских садах.



Полностью закрыта на карантин средняя школа в поселке Муезерский.