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Новости. Общество
14:10, 01 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Детсад в Ильинском строят в две смены из-за сильного отставания

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Отставание от графика значительное, подрядчик еще не залил фундамент, сообщили в Минстрое Карелии.

На объекте подрядчик выполнил работы по уплотнению щебеночной подушки под устройство фундаментов. Ведется установка фундаментных блоков, одновременно производится обратная засыпка. Должен поступить  раствор, и рабочие начнут монтировать углы.

Со слов подрядчика, работа на объекте сейчас организована в две смены, темпы строительства наращиваются, чтобы уменьшить отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ.

Однако, как отметил Александр Ломако, министр строительства, ЖКХ и энергетики РК, отставание от графика значительное, подрядчик еще не залил фундамент.

Напомним, на строительство детсада на 200 мест Москва выделила 122 млн рублей. Садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

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