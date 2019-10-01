Детсад в Ильинском строят в две смены из-за сильного отставания

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Отставание от графика значительное, подрядчик еще не залил фундамент, сообщили в Минстрое Карелии.
На объекте подрядчик выполнил работы по уплотнению щебеночной подушки под устройство фундаментов. Ведется установка фундаментных блоков, одновременно производится обратная засыпка. Должен поступить раствор, и рабочие начнут монтировать углы.
Со слов подрядчика, работа на объекте сейчас организована в две смены, темпы строительства наращиваются, чтобы уменьшить отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ.
Однако, как отметил Александр Ломако, министр строительства, ЖКХ и энергетики РК, отставание от графика значительное, подрядчик еще не залил фундамент.
Напомним, на строительство детсада на 200 мест Москва выделила 122 млн рублей. Садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.
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