Детсад в Карелии украсили цветами радуги (ФОТО)

Глава Карелии побывал в отремонтированном детском саду «Радуга» в Лахденпохье и остался доволен.

Артур Парфенчиков побывал в Лахденпохье и провел осмотр местного детского сада, в котором был произведен ремонт. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Детский сад „Радуга“ в Лахденпохье и выглядит теперь совершенно по-другому, и, что главное, в группах стало теплее. Убедился в этом лично во время поездки в район», — говорится на странице Парфенчикова.

Губернатор сообщил, что в прошлом году в здании детского сада капитально отремонтировали фасад и модернизировали теплоузел — установили энергоэффективную автоматику. По оценке Парфенчикова, это позволило не только создать более комфортные условия для детей и персонала, но и сократить расходы на отопление. Экономия за три первых месяца года составила 170 тысяч рублей, заявил глава региона.

«Но работы будут продолжены. Отремонтированный фасад резко контрастирует с фронтонами, которые нужно обновить, и в целом с территорией садика — ее необходимо привести в порядок. Кроме того, на крыше требуется установить снегоулавливатели. Поручил Министерству образования оказать необходимое содействие в решении этих вопросов», — заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске прошел одиночный пикет против закрытия районного детсада.