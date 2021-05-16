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Детсад в Карелии украсили цветами радуги (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 17 Мая 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии побывал в отремонтированном детском саду «Радуга» в Лахденпохье и остался доволен.

Артур Парфенчиков побывал в Лахденпохье и провел осмотр местного детского сада, в котором был произведен ремонт. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Детский сад „Радуга“ в Лахденпохье и выглядит теперь совершенно по-другому, и, что главное, в группах стало теплее. Убедился в этом лично во время поездки в район», — говорится на странице Парфенчикова.

Губернатор сообщил, что в прошлом году в здании детского сада капитально отремонтировали фасад и модернизировали теплоузел — установили энергоэффективную автоматику. По оценке Парфенчикова, это позволило не только создать более комфортные условия для детей и персонала, но и сократить расходы на отопление. Экономия за три первых месяца года составила 170 тысяч рублей, заявил глава региона.

«Но работы будут продолжены. Отремонтированный фасад резко контрастирует с фронтонами, которые нужно обновить, и в целом с территорией садика — ее необходимо привести в порядок. Кроме того, на крыше требуется установить снегоулавливатели. Поручил Министерству образования оказать необходимое содействие в решении этих вопросов», — заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске прошел одиночный пикет против закрытия районного детсада.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-17 11:24:58
Голубая полоса есть - нормуль :)
nifiga_ne_umnik
2021-05-17 11:15:32
Ну всё, рухнули скрепы. Возможно и парады победы теперь отменят, а на сэкономленное (что кумовья не растащат), займутся благоустройством городов и посёлков)
Беня
2021-05-17 11:24:18
nifiga_ne_umnik, помечтай, мечтать не вредно, хоть и бессполезно. :)
User
2021-05-17 09:30:45
Во время встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова рассказала главе государства о новой опасности, которая подкралась незаметно.

По мнению общественного деятеля, наличие изображения радуги на упаковке одноименного мороженого — это циничная пропаганда эстетики ЛГБТ среди несовершеннолетних. Екатерина Лахова обратилась к президенту с настоятельной просьбой дать поручение Роскомнадзору поставить надежный заслон пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через рекламу товаров и услуг:

"У нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету".
Гость
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