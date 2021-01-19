Детские сады возобновят работу в райцентре Карелии, где устранили аварию на сетях

В Питкяранте дошкольные учреждения, закрытые из-за аварии на водопроводных сетях, с завтрашнего дня начнут работать.

C 21 января возобновляется работа детских садов, а для учащихся 1-4-х, 9-х и 11-х классов в школах в Питкяранте устанавливается очный формат обучения. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Питкярансткого района.

Напомним, 20 января холодное водоснабжение в Питкяранте, где произошла авария на сетях, было восстановлено. Для этого построили новый участок водопровода. По информации главы Минстроя Виктора Россыпнова, без воды на сегодняшний день остаются жители пяти домов, где возникли проблемы на внутренних сетях.