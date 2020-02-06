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Детский конкурс снежных и ледовых скульптур стартовал в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 07 Февраля 2020
фото: © Сайт администрации Петрозаводска
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Конкурс "Зимние сказки Гипербореи" продлится до 25 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Любимый горожанами конкурс стартовал в начале февраля. Выпавший снег наконец-то позволил участникам присоединиться к созданию собственных фигур.

Напомним, ранее он был перенесен из-за аномально теплых погодных условий.

Для того, чтобы принять участие в детском конкурсе, командам образовательных учреждений Петрозаводска и Карелии необходимо:

- заполнить заявку на участие  и направить ее по электронному адресу alichutina@yandex.ru;

- создать скульптуру из снега, льда и любых дополнительных материалов по усмотрению (обязательным элементом всех творений должна стать надпись – "Гиперборея – 2020");

- загрузить фотографию готовой композиции с названием работы и команды в альбом группы конкурса .

В этом году учреждена новая номинация, посвященная празднованию 100-летия республики Карелия. Работа, претендующая на победу в данной категории должна отражать образ родной земли, ее достопримечательностей, событий, людей и явлений.

Итоги будут подведены 1 марта на праздничном гулянье "Масленица", которое состоится на площади Кирова.

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