Детский лагерь планируют построить на 11 га побережья самого чистого озера в Карелии

В Минобразования республики рассчитывают построить круглогодичный центр детского отдыха на озере Контокки до 2026 года.

Под строительство Детского центра круглогодичного действия согласован земельный участок на территории Костомукшского городского округа. Его ориентировочная площадь 11 га. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования и спорта.

Создание Детского центра круглогодичного действия предполагается в рамках государственно-частного партнерства с использованием механизма «Арктическая концессия», где часть расходов компенсируется за счет средств федерального бюджета, а региону необходимо будет предусмотреть гарантированную загрузку лагеря.

«На уровне правительства РК создана рабочая группа, ведутся переговоры с ООО „Системные концессии“. В соответствии с концепцией сроки реализации проекта — 2024–2026 годы», — уточнили в министерстве.

Ранее глава Костомукши Сергей Новгородов сообщил, что участок под лагерь расположен на берегу озера Контокки за туристическим комплексом «Фрегат». Роспотребнадзор в Карелии назвал этим летом Контокки самым безопасным озером для купания.

Согласно концепции, на участке расположатся многофункциональное здание общей площадью не менее 16,8 тыс. кв. м, рассчитанное на одновременное пребывание до 350 детей в одну смену, семь просторных корпусов, спортивные залы и бассейн, игровые спортивные площадки, образовательный блок.

Ранее региональные власти планировали создать федеральный круглогодичный федеральный центр детского отдыха в поселке Спасская Губа Кондопожского района. Впервые глава республики озвучил предложение об открытии в республике всероссийского лагеря в Совете Федерации в начале 2020 года. С тех пор были сделаны предпроектные работы и полное обоснование объекта, просчитана стоимость зданий. Все цифры были согласованы с Главгосэкспертизой. По предварительным расчетам лагерь «Северный Орленок» обойдется в 5 млрд рублей. Но таких денег у республики нет.