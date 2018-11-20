Детский омбудсмен Карелии: "Я не поддерживаю оптимизацию"

Уполномоченный по правам ребенка в республике высказался против сокращения расходов на образовательные учреждения.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил 20 ноября журналистам, что он не поддерживает проводимую в республике политику по оптимизации учреждений образования.

"Я еще раз говорю: я ее не поддерживаю, и буквально на той неделе, когда я выступал на комиссии по вопросам образования, культуры и молодежи города Петрозаводска, я свою позицию высказал по поводу оптимизации специалистов дошкольных учреждений и школ. Для меня эта оптимизация должна быть в другом месте: оптимальное количество специалистов – это увеличение специалистов, а не их уменьшение. Для меня оптимизация – это оптимальное количество специалистов, которое может обеспечить ту потребность, которая есть у общества. Я против сокращения расходов, я за оптимизацию, как разумный подход к тому, чтобы общество получило все необходимое", - подчеркнул Сараев.

Уполномоченный по правам ребенка высказался против урезания затрат на школьных логопедов и психологов и предупредил, что сокращение техникумов в районах республики, в частности – в Пудоже и Суоярви, может привести к тому, что на улице окажутся десятки молодых людей. "К чему это может привести? Далеко ходить не надо: мы можем прогнозировать рост преступности, мы можем прогнозировать рост злоупотребления алкоголем, токсикомании. По сути, это тенденция, которая в мире есть", – сказал Сараев.

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