Детский сад, закрытый в Петрозаводске из-за угрозы обрушения, откроют в августе

Стало известно, когда дети смогут посещать детский сад №111, который был закрыт спустя несколько месяцев после многомиллионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли.

По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, здание детского сада № 111 на Ленинградской уже почти готово.

«Сейчас мы получаем разрешительные документы. Уже в августе сад откроет двери для детей», — пишет глава. — Что касается здания на Древлянке-8, оно потребовало серьезных вложений. За то время, пока сад пустовал, нормы серьезно изменились. Пришлось многое доделывать. Сейчас, например, меняем освещение. Заявка на проведение экспертизы на соответствие здания требованиям Роспотребнадзора уже подана. Осенью планируем ввести в эксплуатацию».

По вопросам комплектования детских садов можно обращаться по телефонам 71-34-52, 71-34-53.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской, 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года — первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад № 53 открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

В прошлом году детсад вернулся в собственность города.