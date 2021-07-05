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Директора ресурсноснабжающей организации наказали штрафом за отсутствие воды в поселке Карелии

Новости. Общество
17:40, 05 Июля 2021
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

В Муезерском районе вода вернулась в дома жителей поселка Ледмозеро после вмешательства прокуратуры.

ООО «Водоканал», предоставляя услуги по водоснабжению многоквартирных домов, расположенных на территории района, с 9 мая по 4 июня оставила без воды потребителей, проживающих в трех домах в поселке Ледмозеро, сообщили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки прокуратурой Муезерского района в адрес ООО «Водоканал» было внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений. В результате виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, водоснабжение восстановлено.

Кроме того, в отношении директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Материалы были направлены для рассмотрения в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Директора признали виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Карелии убрали со двора опасную контейнерную площадку только после вмешательства прокуратуры.

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