Добровольцы и спасатели ищут тела погибших туристов с перевернувшегося на Онежском озере катера

В МЧС Карелии рассказали о поисковых работах, которые ведутся на месте трагедии в Кондопожском районе, где семь человек перевернулись на катере в Онежском озере.

В субботу, 24 сентября, в 21.30 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Карелии поступила информация о том, что в Кондопожском районе в Горской губе Онежского озера перевернулась лодка с 7-ю людьми на борту. В результате троим туристам удалось спастись, 1 человек погиб, трое без вести пропали.

На контроле находится проведение поисковых работ по поиску 3 человек на акватории Горской губы Онежского озера в Кондопожском районе. К поисковым работам привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, полиции по Кондопожскому району, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Всего привлекается 33 человека, 13 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в 21.30 с базы отдыха, находящейся в деревне Горка Кондопожского района, на катере вышли 7 человек, один из них ребенок 2017 г.р. В темное время суток на воде катер перевернулся. Спастись удалось троим взрослым, один из них сейчас в ИТАР.