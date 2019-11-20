Доехать до Карелии можно с помощью подарочной карты

Пассажирам РЖД стала доступна новая услуга – "подарочная карта", которая позволяет путешественникам посетить горный парк "Рускеала", сообщили в ОЖД.

Для оформления доступны два вида карт: "серебряная" и "золотая", отличающиеся стоимостью и классом обслуживания в поезде "Ласточка". Стоимость "серебряной" карты – полторы тысячи рублей с возможностью поездки на в эконом-классе обслуживания, а стоимость "золотой" карты – 4 тысячи рублей с проездом в бизнес-классе. Срок действия "Подарочной карты" – 3 месяца.

По любой из карт можно совершить путешествие по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала в направлении "туда-обратно", включая перевозку Санкт-Петербург – Сортавала на поезде "Ласточка" и Сортавала – Рускеала на ретропоезде "Рускеальский экспресс". Таким образом, каждая карта включает четыре поездки.



С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД".

Напомним, дополнительные "Ласточки" до Карелии будут ездить в новогодние праздники.