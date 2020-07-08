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Дорожки в сквере у мэрии Петрозаводска выложат натуральным камнем (ФОТО)

Новости. Общество
13:20, 09 Июля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске начался ремонт сквера Горсовета, где приведут в порядок дорожки и лестницы, сообщили в администрации города.

Подрядчик, ООО "ДСК "Зодчий" уже установило ограждения и приступило к разборке старого пешеходного покрытия. Брекчию, горную породу, сложенную из угловатых обломков, в сквере заменит натуральный камень. Часть отслужившего покрытия отправится на склад, брусчатка будет использована при благоустройстве других общественных территорий Петрозаводска.

Помимо дорожек в сквере Горсовета отремонтируют систему освещения, подпорные стены и лестницы. Все работы синхронизированы с восстановлением пешеходной инфраструктуры вдоль проспекта Ленина, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на домах в центре Петрозаводска будет установлена архитектурная подсветка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-09 15:25:49
Где там брекчия-то, там гранит в основном. И, кстати, фраза "брекчию заменит натуральный камень" - так себе фраза, потому что брекчия тоже совершенно натуральна. Вэлкам в Соломенное, в Пески, на Чёртов стул - это она, родимая, и есть.
Помнится, Монферран что-то из неё в Исаакии соорудил.
Njkdez
2020-07-09 14:44:15
Мирошник закладывает натуральный булыжник, будущие рэволюционеры по достоинству оценят такой подгон))) шутка)) Когда деньги не свои можно и натуральный прикупить, дешевле и лучше не возможно сделать?
zanoza
2020-07-09 13:56:54
У мэрии дорожки, для себя любимых, выложат натуральным камнем, а в парке "Ямка" , для людей, дорожки посыпаны каменной крошкой, вот за это народ и не любит мэрских!
Гость
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