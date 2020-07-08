Дорожки в сквере у мэрии Петрозаводска выложат натуральным камнем (ФОТО)

В Петрозаводске начался ремонт сквера Горсовета, где приведут в порядок дорожки и лестницы, сообщили в администрации города.

Подрядчик, ООО "ДСК "Зодчий" уже установило ограждения и приступило к разборке старого пешеходного покрытия. Брекчию, горную породу, сложенную из угловатых обломков, в сквере заменит натуральный камень. Часть отслужившего покрытия отправится на склад, брусчатка будет использована при благоустройстве других общественных территорий Петрозаводска.

Помимо дорожек в сквере Горсовета отремонтируют систему освещения, подпорные стены и лестницы. Все работы синхронизированы с восстановлением пешеходной инфраструктуры вдоль проспекта Ленина, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на домах в центре Петрозаводска будет установлена архитектурная подсветка.