ДТП на «встречке» унесли жизни 11 человек в Карелии

С начала года на дорогах республики произошло 23 ДТП, которые водители устроили на встречной полосе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в этом году в 23 ДТП «встречка» унесла жизни 11 человек. Привлечены к административной ответственности 2340 водителей, вылетевших на встречную полосу в нарушение правил. Чаще всего выезжают на «встречку» водители в Беломорском районе — 378 человек оштрафованы, в Прионежском районе — 272 таких водителя, в Кондопожском районе — 206 нарушителей.

Такое нарушение влечет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В ГИБДД напоминают, «встречка» — самый опасный маневр. Большинство таких ДТП заканчивается гибелью или тяжелыми травмами для водителей и пассажиров.

Напомним, в ДТП на «встречке» на трассе в Сегежском районе один человек погиб и трое пострадали.