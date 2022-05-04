ДТП произошло на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте.

Видео аварии с участием двух легковых автомобилей появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Сампо».

Столкновение произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой, 10 мая в 15.41. автомобили столкнулись прямо посреди перекрестка — Renault Logan ехал по Октябрьскому проспекту прямо, в то время как Skoda Yeti поворачивал на улицу Мелентьевой.

Напомним, утром 10 мая два автомобиля столкнулись на Лесном проспекте в Петрозаводске.